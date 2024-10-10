В Беларусь прилетел уже второй МиГ-31К: СМИ раскрыли подробности

В Беларусь прилетел уже второй за два дня российский истребитель МиГ-31К. Самолеты приземлились на аэродроме "Мачулищи" в Минской области.

Видео дня

Стоит отметить, что МиГ-31К приземлились в Беларуси впервые за полтора года. Об этом пишет Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Около 13:20 в сети сообщили, что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи". Первый истребитель передислоцировался в Минскую область 9 октября.

Еще спустя некоторое время мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31К взлетели с аэродрома "Мачулищи" в южном направлении по направлению к границе Украины. По предварительным данным, через некоторое время оба самолета совершили посадку на аэродром базирования.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому когда они взлетают, ракетную опасность объявляют по всей территории Украины.

Ракета Х-47М2 "Кинжал" развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Страна-террорист РФ регулярно наносит удары по Украине этим вооружением. При чем целью путинских террористов часто становится гражданская инфраструктура.

Напомним, страна-агрессор 7 октября в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами одновременно. В частности, в этой атаке было и несколько "Кинжалов", сбитых силами противовоздушной обороны над Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября украинские дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея. Во время удара на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!