Россия впервые за полтора года передислоцировала в Беларусь носители 'Кинжалов' МиГ-31К – Гаюн

В Беларусь 9 октября впервые за полтора года страна-агрессор Россия передислоцировала МиГ-31К ВКС РФ. Истребитель, являющийся носителем ракет "Кинжал", сейчас на аэродроме "Мачулищи".

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Об этом сообщает проект MotolkoHelp "Беларуски Гаюн". Отмечается, что накануне, 8 октября, зафиксировано два групповых вылета с аэродрома "Мачулищи", "имевших ряд странных обстоятельств".

Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км.

"Странные вылеты" с аэродрома фиксировали в 13:00 и 16:00.

"Вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома и звук взлета был крайне похож, как у МиГ-31К и А-50. Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей проводили тренировочно-имитационные полеты. И, вероятно, цель была имитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су", – отмечает "Гаюн".

В последний раз российские истребители типа МиГ-31К ВКС РФ были на аэродромах Беларуси в апреле 2023 года.

По мнению украинских мониторов воздушных атак, в связи с возможной угрозой, которую несет истребитель, находясь в Беларуси, воздушные ракетные тревоги в Украине участятся. Кроме того, время подлета ракет существенно снизится. Мирных украинцев призвали учесть эту информацию.

МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия еще советских времен. Он является модернизированным вариантом еще более старого истребителя МиГ-25. Буква "К" означает модификацию корпуса самолета для подвеса аэробалистической ракеты "Кинжал".

Со времен полномасштабного российского вторжения Россия часто использует МиГ-31К как инструмент террора для устрашения населения Украины и провоцирования длительных воздушных тревог, которые, по задумке оккупантов, временно парализуют большую часть территории Украины из-за риска ракетного удара.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор 7 октября в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами одновременно. В частности, в этой атаке было и несколько "Кинжалов", сбитых Силами противовоздушной обороны над Киевом.

Хотя "Кинжал" считается гиперзвуковой баллистикой, ПВО Patriot может поразить ее во время захода на цель, когда ее скорость снижается. Именно так обычно их и сбивают. Однако сбивание "Кинжалов" 7 октября уникально тем, что ракета была сбита на маршевом участке полета.

Добавим также, что в Украину прибыл зенитный ракетный комплекс Patriot, переданный Румынией. Поставку подтвердили представители как Румынии, так и Нидерландов, которые передали Украине радарную систему для Patriot. Кроме того, скоро наша страна получит от Амстердама три пусковые установки для этой системы ПВО.

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