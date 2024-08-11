Режим Лукашенко вручил представителю Украины ноту протеста из-за якобы нарушений границ украинскими беспилотниками

В субботу, 10 августа, временную поверенную в делах Украины в стране Ольгу Тимуш вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси. Это произошло после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил военные сбивали "воздушные цели из Украины".

Видео дня

Об этом пишет белорусское государственное агентство БЕЛТА. Отмечено, что украинскому дипломату был заявлен "решительный протест".

Также белорусская сторона передала соответствующую ноту "в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что могут "поднять вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины".

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Украина якобы нарушила воздушное пространство его страны, но белорусская противовоздушная оборона сбила все цели.

По словам самопровозглашенного лидера, вечером 9 августа войска страны перевели в повышенную боевую готовность. Говорит, что вылетели самолеты, вертолеты, подготовили и реактивные системы залпового огня.

Он утверждает, что на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силы ПВО страны уничтожили несколько целей над территорией Беларуси. Продолжается поиск того, что было уничтожено.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лукашенко посетовал, что если Россия упадет, то в эту воронку попадут и другие страны СНГ. Он посоветовал СНГ держаться вместе, потому что "последние события говорят о том, что никому мы не нужны".

– Правительства стран ЕС, Канады, Великобритании и США в очередной раз обратились в Беларусь с требованием освободить политзаключенных. Имея в виду лиц, заключенных после 2020 года в связи с протестами после "выборов" в РБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!