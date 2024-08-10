О грозных заявлениях Лукашенко:

Видео дня

1. Лукашенко не мог отреагировать по-другому. После его гневных заявлений, что он может даже закрыть посольство – Россия не сможет ему сделать предъявления. Даже кулуарные.

2. Выдвижение войск к границе Украины – это ни о чем. Он не собирается воевать. Он показывает гнев (и показывает его россиянам). И пока это игра. При желании можно даже найти элементы смеха над РФ, потому что выдвинули Полонез, который так нужен России, но его Беларусь и Китай (точнее просто Китай) не продают РФ. Потому россияне и торгуются сейчас с Ираном.

3. Главное, на что надо обращать внимание – обучение из РФ и опрокидывание войск РФ. Пока этого нет. И опрокидывание войск не делается за один день. Но еще раз повторюсь: разрешение на опрокидывание или не опрокидывание войск даст не Минск, а Пекин.

4. Еще раз подчеркну: главную роль в позиции Лукашенко относительно разрешения или не разрешения на повторное вторжение через Украину для РФ сейчас играет Китай. Пока ничего не говорит о том, что Китай дает добро.