Если Российская Федерация рухнет, то в эту воронку попадут и другие страны Содружества независимых государств, посетовал незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он посоветовал СНГ держаться вместе, потому что "последние события говорят о том, что никому мы не нужны".

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С соответствующими тезисами диктатор выступил 8 августа перед участниками Совета министров внутренних дел государств СНГ. Лукашенко сказал, что им не обойтись без единства.

"И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия – мы в эту воронку все будем втянуты", – заявил он.

Политик вспомнил о "СВО" России против Украины. Он признал, что "многие и руководители, и силовики – чего быть категорически не должно – начали какую-то для себя выгоду в этом искать".

"Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые [думают]: "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого", – распереживался Лукашенко.

Мол, никто не знает, "что будет завтра с нами, с нашими государствами", может, кому-то придется прийти к РФ и просить о помощи.

"А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе", – призвал друг кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Беларусь тайно поставляла современное оружие врагу Армении – Азербайджану, несмотря на то, что Минск и Ереван являются союзниками в рамках альянса безопасности ОДКБ под руководством России.

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