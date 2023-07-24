Путин незаметно вдирается в Беларусь: британский аналитик оценил опасность
23 июля самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны якобы обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами. Однако британский военные аналитик Шон Белл считает, что Лукашенко является "марионеткой" путинского режима, а кровавый диктатор РФ таким образом вдирается в соседнюю страну.
Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что Путин назвал целью встречи предоставление Россией гарантий безопасности Беларуси. То есть, любое нападение на Беларусь будет считаться нападением на РФ и вызовет соответствующий ответ.
"Однако за риторикой следует, что Россия неуклонно увеличивает численность российских вооруженных сил в Беларуси. Россия развернула военные действия против Украины с белорусской территории. Она наносила воздушные удары с белорусских аэродромов, а недавно Россия перебросила тактическое ядерное оружие на территорию своего соседа", – утверждает Белл.
По его словам, за последние несколько дней наемники ЧВК "Вагнер" перебрались во "временные" лагеря в Беларуси и, по-видимому, обучают там белорусских военных.
"Путин не скрывает своего желания создать буферную зону между Россией и Западом. Он вторгся в Украину, чтобы помешать ей вступить в НАТО, и, несмотря на то, что вторжение застопорилось, Путин по-прежнему сосредоточен на обеспечении буфера – Донбасса – между двумя странами. Вводя в Беларусь тысячи российских солдат, Путин вторгается в Беларусь тайком. Если Путин захватит Беларусь, что сделает в ответ Запад?" – добавил аналитик.
Он считает маловероятным, что Лукашенко будет просить о поддержке Запада в случае российского переворота.
"На практике Запад мало что мог бы сделать в ответ, несмотря на то, что белорусам такой шаг был бы столь же неприятен, как и украинцам. Очень тревожный период для белорусского населения", – заключил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко снова привез на встречу с кремлевским лидером "карту", чтобы показать, "откуда на Беларусь готовится нападение". В это раз он заявил о "перебрасывании польских войск на белорусские границы", а также пообещал "помощь" западным регионам Украины.
По словам Лукашенко, одна из польских бригад сейчас находится в 40 км от города Брест, а еще одна – в 100 км от Гродно. Также он подчеркнул, что "передача украинских земель Польше неприемлема, если Западная Украина попросит о помощи, мы будем ее предоставлять".
Также белорусский лидер, в свою очередь, заявил, что наемники ЧВК "Вагнер", которые находятся на территории Беларуси, якобы хотят наступать на Польшу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!