Польша фиксирует перебрасывание Россией тактического ядерного оружия в Беларусь, – Дуда

Россия начала перебрасывать в Беларусь ядерное оружие малой дальности. В Польше подтвердили эти шаги страны-агрессора.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во вторник , 22 августа. Такой шаг, по его словам, изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО, сообщает АР.

Отмечается, что официальные лица в Москве и Минске заявили, что боеголовки могут нести белорусские штурмовики Су-25 или быть оснащены ракетами малой дальности "Искандер". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил риторику Москвы как "опасную и безрассудную", но заявил в июле, что альянс не увидел никаких изменений в ядерной позиции России.

"Я рассказывал о реализации заявления Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет переброшено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", – сказал теперь Дуда.

Он не сообщил подробностей, но сказал, что "очевидным образом это меняет архитектуру безопасности в нашей части Европы".

"Это меняет архитектуру безопасности в наших ближайших окрестностях, но в то же время и на восточном фланге НАТО. Так что фактически это меняет ситуацию для всего альянса", – добавил президент Польши.

Как известно, ранее Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия в его стране призвано сдержать агрессию со стороны Польши, члена НАТО, хотя Варшава не делала подобных угроз. Польша предлагает Украине военную, гуманитарную и политическую поддержку в борьбе против российского вторжения и принимает участие в международных санкциях против России и Белоруссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Федерации американских ученых, Россия имеет около 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе около 1900 единиц тактического ядерного оружия. Пока неизвестно, какую часть этого арсенала Путин намерен перевезти, а официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что какое-то оружие было передано Беларуси.

Также ранее в США сообщили, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

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