"Под миллион людей погибнет сразу": Лукашенко открыто пригрозил ядерным ударом. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от ядерного удара российскими ракетами и бомбами, размещенными на территории РБ, может мгновенно погибнуть около миллиона человек. При этом для применения этого оружия Минску придется совершить звонок в Москву.

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Об этом политик сказал в интервью кремлевской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой 13 июня. Видео их разговора было размещено в сети (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Лукашенко сказал, что их ракеты и бомбы с ядерным зарядом "в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки".

"Там больше 80 тысяч мгновенно погибли от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это... ну я не знаю. Под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченная территория ", — заявил он.

Беларусский самопровозглашенный президент заверил, что если война придет на территорию РБ, то для него совершить ядерный удар не будет проблемой.

"Слушайте, если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он [Путин] ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку – в любой момент! Даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос. И тут спорить даже нечего. Ну а... тут мы уже договоримся" – сказал Лукашенко и заулыбался.

"Пусть враги, Оля, трепещут", – добавил он, обращаясь к Скабеевой, и показал кулак.

Добавим, что в этом же интервью беларусский политик заявил: мол, это не РФ требовала разместить свое оружие на территории РБ, а наоборот. "Я не просто его [Путина] просил, я уже требовал: "Верни мне ядерное оружие". Да, мы договорились и выполняем это", – отметил Лукашенко.

Также он заявил, что "жив и жить будет", а во время своей недавней болезни "бегал и прыгал".

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июня во время неформальной встречи с Лукашенко в Сочи Путин заявлял, что до 7-8 июля в Беларуси должно завершиться строительство объектов для хранения ЯО. Сразу после этого начнется перемещения ядерного оружия.

– 4 апреля этого года в России заявили о передаче РБ "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары.

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