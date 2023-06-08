"Не надо искать причины": Лукашенко сделал циничное заявление о войне в Украине и обвинил США в планах "расчленить" Европу

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что причину полномасштабной войны в Украине искать не надо. В то же время сам он высказался о "вине" США: мол, Америка захотела "заварить котел", чтобы "расчленить Европу".

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Об этом беларусский диктатор заявил 8 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). Его процитировали пропагандистские СМИ, подконтрольные официальному Минску.

"Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт", – цинично сказал президент страны, территорию которой россияне активно используют для вторжения.

Лукашенко своему же совету не последовал. Он, подыгрывая роспропаганде, начал говорить о том, что в ситуации якобы виноват Запад.

"Причина конфликта глубже, чем Украина", – заявил политик. Он утверждает, что Соединенные Штаты якобы "давят" на Европу и хотят "расчленить" ее. "Им надо этот котел заварить, чтобы тут господствовать", – утверждает Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее самопровозглашенный глава Беларуси сказал, что в войне в Украине виновата якобы не Российская Федерация, а те, кто "толкал украинский народ к военному конфликту".

– Лукашенко также утверждает, что контрнаступления Сил обороны Украины "нет и быть не может", а разговоры о его подготовке – это "дезинформация".

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