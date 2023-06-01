В Беларуси действуют лагеря для 'перевоспитания' детей из Украины: Латушко раскрыл подробности

Руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что на территории республики находится около 2 150 детей из Украины, депортированных российскими захватчиками с временно подконтрольных им территорий. Несовершеннолетних поместили в спецлагеря, где им навязывают антиукраинскую имперскую идеологию.

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Слова оппозиционера передает Укринформ. Издание предоставило медиаплощадку для конференции на тему "Роль Беларуси в незаконном вывозе украинских детей".

"Самопровозглашенный президент лично подписывает бумаги о финансировании этих детских учреждений. Он это делает на правах так называемой союзной республики России. По данным организации, в прошлом году в Беларусь перевезли 1 150 украинских детей, с начала этого года – уже тысячу", – сказал Латушко.

По его информации, перемещение детей происходит с помощью фонда "Дельфин" на оккупированном Донбассе и беларуского фонда Алексея Талая. Известно четыре места пребывания украинских детей: три – в Минской области (в частности, лагерь "Дубрава") и одно – в Гомельской.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники печатают липовые документы для депортации украинских детей в РФ. Оккупанты стихийно заманивают наших детей в Крым, Мариуполь и таким образом создают живой щит, чтобы помешать ВСУ освобождать наши территории.

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