Беларусь передает России технику из действующих подразделений на фоне нехватки ресурсов – СМИ

Россия, столкнувшись с острым дефицитом военной техники на фронте, обратилась з экстренной просьбой о помощи к Беларуси. В ответ беларуский диктатор распорядился передать часть военной техники из действующих подразделений беларуской армии.

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Подобное распоряжение может свидетельствовать об истощении запасов на складах Беларуси. О помощи Минска Москве сообщает ресурс БелНовости.

По данным издания, для закрытия потребностей российской армии, воюющей в Украине, а также пытающейся остановить продвижение ВСУ в Курской области РФ, Лукашенко распорядился передать часть военной техники из активных боевых подразделений армии Беларуси. Источник БелНовостей в минобороны РБ утверждает, что это решение было принято после экстренной просьбы Москвы, которая столкнулась с острым дефицитом техники.

Издание также напоминает, что Беларусь не впервые помогает российской армии, передавая военное имущество беларуских вооруженных сил.

Так, еще в 2022 году Минск передал Москве "значительные объемы техники из боеприпасов со своих складов".

"Однако на этот раз, по словам источника, техника поступает непосредственно из состава действующих подразделений, что может свидетельствовать о сокращении запасов на белорусских складах", – отмечено в материале.

В то же время беларуские эксперты бьют тревогу: они предупреждают, что подобная помощь России может ударить по обороноспособности самой Беларуси, особенно в случае, если передача техники продолжится и впредь.

Напомним, 10 сентября Лукашенко обвинил Киев в том, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси. Позже в "подтверждение" обвинений в Беларуси показали обломки сбитых беспилотников, которые приписали Украине, также в Минске вручили представителю Украины ноту протеста из-за якобы нарушений границ украинскими дронами.

СМИ назвали заявления Лукашенко "чушью" и отметили, что украинские БпЛА в Беларусь не залетали, тем временем в ВСУ диктатору посоветовали "разбираться с Россией", потому что именно российские ударные дроны летали по маршруту через Беларусь.