Минимум 8 'Шахедов' ночью зашли на территорию Беларуси, один приблизился к Литве – СМИ

В ночь на 7 сентября по меньшей мере восемь "Шахедов" ночью зашли на территорию Беларуси. Один из них приблизился к границе с Литвой. Отмечается, что они залетали с территории Украины и в большинстве случаев возвращались обратно.

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Об этом сообщил мониторинговый канал "Белорусский Гаюн". Существует несколько версий по поводу причин отклонения дронов от курса: умышленное направление россиянами, проблемы с навигацией из-за санкций или влияния украинских систем РЭС. Один "Шахед" находился в 70 км от границы с Литвой.

"За ночь с 6 на 7 сентября 2024 г. на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый "Шахед" зашел из Черниговской области в направлении Лоева около 23:20 и уже через 40 минут вылетел обратно в Украину в направлении Киевского водохранилища.

Дальнейшие мероприятия "Шахедов" были примерно в 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16 и в 05:54. А около 08:13, по данным мониторинговых каналов, в Беларусь залетел разведывательный БПЛА типа Supercam.

Кроме мероприятий в Гомельскую область, минувшей ночью один из "Шахедов" залетел и в Брестскую область около 05:16 в районе Пинска и продолжил движение на север. Этот БПЛА вошел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Дрон мог пролететь над Беларусью на север примерно 200 км, что случилось с ним дальше – неизвестно.

Также всю ночь в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты ВВС РБ. Всего, по данным мониторинговых каналов, истребители ВВС РБ слетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты из Мачулищ поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на севере – в районе Островца и Вилейки, что может говорить о том, что к северу страны мог долететь не один, а два БПЛА.

Напомним, что в ночь на четверг, 5 сентября, россияне устроили очередную дроновую атаку на Украину, при этом часть БПЛА снова залетела на территорию Беларуси. "Шахеды", запущенные РФ, были сбиты в небе над Гомелем.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси в Ельском районе. Страна впервые применила авиацию для сбития ударного дрона.

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