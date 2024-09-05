В Беларусь снова залетели российские 'Шахеды': их сбили над Гомелем. Видео

В ночь на четверг, 5 сентября, россияне устроили очередную дроновую атаку на Украину, при этом часть БПЛА снова залетела на территорию Беларуси. "Шахеды", запущенные РФ, были сбиты в небе над Гомелем.

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Там прогремело несколько взрывов. Об этом сообщал мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" и канал "Флагшток – Гомельшчына".

Очевидцы засняли работу беларуской ПВО и падение сбитых российских ударных дронов.

"На второй транзитной упал обломок, стоят МЧС", "Где была тревога?", "Пахнет взрывчатым веществом сильно", – писали очевидцы.

Также сообщается, что около 01:30 с аэродрома "Барановичи" был поднят дежурный истребитель. В 02:20 взлетел второй самолет ВВС РБ – он держал курс на юго-восток.

Еще один "Шахед" зашел в Беларусь около 02:28, дрон двигался на Хойники.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси в Ельском районе. Страна впервые применила авиацию для сбития ударного дрона.

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