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Лукашенко: Зеленский ведет себя абсолютно правильно!

Екатерина Белоброва
Беларусь
1 минута
4,7 т.
Лукашенко: Зеленский ведет себя абсолютно правильно!

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко переосмыслил претензии к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и отметил, что последний ведет внешнюю политику правильно. Так он ответил на вопросы провластных журналистов, что он думает о своем визави.

Неожиданный вывод диктатора опубликовал Telegram-канал Пул Первого. Лукашенко указал, что в последнее время много размышляет над тем, в чем он сам еще недавно обвинял Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Хочу обратить внимание на один нюанс. Вот мы, и россияне, и журналисты говорим, что Зеленский такой-сякой, попрошайка, ведет себя несолидно и непорядочно. А я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно", – подчеркнул он.

Видео дня
Лукашенко: Зеленский ведет себя абсолютно правильно!

Напомним, на минувшей неделе изобретатель и миллиардер  Илон Маск попал в скандал, опубликовав мем о президенте Владимире Зеленском. Он решил пошутить над тем, что лидер Украины, против которой развязала полномасштабную войну Российская Федерация, просит о помощи, в результате был сам осмеян и остро раскритикован

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года Лукашенко начал склонять наше государство к переговорам с агрессором. Белорусский диктатор заявил, что у Украины якобы нет другого выбора и она должна подписать с Кремлем "мирное соглашение".

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