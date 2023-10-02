"Вам не стыдно?" Маск попытался высмеять Зеленского из-за просьб о военной помощи и получил жесткий ответ

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск попал в скандал, опубликовав мем о президенте Владимире Зеленском. Изобретатель решил пошутить над тем, что лидер Украины, против которой развязала полномасштабную войну Российская Федерация, просит о помощи.

Мем основатель SpaceX и Tesla опубликовал на своей странице в Twitter. На картинке лицо Зеленского прифотошопили к "страдающему" персонажу, у которого очень напряженная мимика.

"Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", – так подписал картинку Маск.

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В комментариях под постом многие пользователи сети стали на защиту Украины. "Зачем издеваться над храбрым лидером, который возглавляет свой народ в героической борьбе за свою свободу? Вам не стыдно?" – спросил один из подписчиков у Маска.

"Потому что Зеленский осмеливается противостоять Путину, а Илон никогда не сможет", "Илон завидует тому, что Зеленский – человек, которым больше всего восхищаются, а он – нет", "Потому что Илон не заботится ни о чем, кроме своих личных интересов", – пишут в социальной сети.

"Он не может сравниться с храбрыми мужчинами и женщинами Украины или их лидером", "Действительно! Их стойкость и храбрость перед лицом невзгод стали маяком для мира. Настоящие герои, каждый из них!" – поддержали украинцев комментаторы.

"Илону следует перенести весь свой бизнес в Россию, там он будет олигархом и будет делать все, что хочет (кроме критики Путина)", – предположил другой пользователь.

Как писал OBOZREVATEL:

– Компания SpaceX Илона Маска действительно выключала интернет Starlink возле Крыма. Но это длилось месяц, а не произошло "в тот конкретный момент, о котором все говорят", объяснил ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Не так давно Пентагон согласился приобрести терминалы спутникового интернета Starlink у Маска для использования в Украине. Однако детали договора пока не разглашаются.

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