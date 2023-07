Лукашенко ведет свою 'игру': в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями по поводу Пригожина

Беларусский диктатор Александр Лукашенко накануне заявил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля. Похоже, таким образом он дистанцируется от сделки, которую якобы заключил с главарем "вагнеровцев" после их несостоявшегося "похода на Москву".

Видео дня

Тем не менее он продолжает рекламировать свою способность быть так называемым посредником между главой РФ Владимиром Путиным и ранее лояльным к нему Пригожиным, по-прежнему подчеркивая слабость кремлевского лидера. О том, что стоит за последними заявлениями Лукашенко, рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Российские источники ранее также указали, что главарь ЧВК находится в России, хотя аналитики говорят, что не могут подтвердить его местонахождение в настоящее время.

"Способность Пригожина свободно действовать в России предполагает, что он все еще защищен некоторыми гарантиями безопасности и/или что Кремль по-прежнему отдает приоритет подрыву его репутации в РФ, а не физическому или юридическому преследованию", – предположили в ISW.

Однако избранные российские ультранационалисты раскритиковали государственную пропаганду за попытку очернить Пригожина, предположив, что попытка Кремля отдалить ультранационалистическое сообщество от него не увенчалась успехом.

Поскольку Лукашенко заявил, что финансист группы "Вагнера" и его силы не находятся в Беларуси, это может указывать на то, что Пригожин, возможно, не поддерживает сделку, заключенную с самопровозглашенным лидером республики после вооруженного восстания 24 июня.

Минск и Кремль ранее объявили, что Пригожин, Путин и Лукашенко "достигли соглашения", которое предлагало "вагнеровцам", участвовавшим в восстании, неуказанные гарантии безопасности в Беларуси.

"Полное содержание этого соглашения не разглашается, но похоже, что "Вагнер" не выполняет свою часть. Лукашенко заявил 6 июля, что силы ЧВК в настоящее время находятся в своих постоянных лагерях (либо в России, либо в Украине), куда они отошли после битвы за Бахмут", – говорится в сводке ISW.

Лукашенко добавил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или, возможно, даже прилетел в Москву утром 6 июля. Он также опроверг сообщения о том, что Беларусь строит новые тренировочные пункты для "вагнеровцев", и отметил, что Минск предложил им несколько бывших советских военных лагерей, в том числе несколько вблизи Осиповичей Могилевской области.

"Лукашенко дал понять, что ЧВК "Вагнер" еще не согласилась на развертывание этих баз и что у нее "иное видение их размещения", детали которого раскрыть отказался. Однако он опроверг факт расторжения сделки и отметил, что вопрос о переброске и расстановке сил "на данный момент не решен", – подчеркнули аналитики.

По их мнению, Лукашенко просто дистанцируется от сделки, которую заключил с Пригожиным, тем самым по-прежнему подчеркивая слабость Путина. Он демонстративно заявил, что "вагнеровцы" и Пригожин – русские, и вопросы об их местонахождении следует адресовать в РФ.

"Его риторика может указывать на то, что он возлагает ответственность за выполнение сделки на Кремль. Лукашенко также продолжил хвастаться своими умелыми переговорами с Пригожиным, заявив в ответ на вопрос журналиста, что авторитет Путина не был ослаблен во время вооруженного мятежа", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, спутниковые фото показали, что в Беларуси демонтируют лагеря для тренировки российских военных. А параллельно в селе Цель Осиповичского района началось строительство палаточного городка, вероятно, для наемников ЧВК "Вагнер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!