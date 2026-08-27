Лукашенко срочно вылетел в Россию на переговоры с Путиным: что известно

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 27 августа отправился в Россию с рабочим визитом, где должен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также вопросы безопасности.

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Об этом сообщило государственное агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. В рамках визита Лукашенко также встретится с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

О чем будут говорить Лукашенко и Путин

В ходе переговоров президенты Беларуси и России планируют обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества. Также они обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Отдельно стороны затронут вопрос обеспечения безопасности.

На встрече с Мишустиным Лукашенко планирует обсудить практические вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Россией. Также речь пойдет о реализации кооперационных проектов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режим Александра Лукашенко всё активнее интегрирует Беларусь в военную систему России. По данным Службы внешней разведки Украины, в Беларуси заработал первый вербовочный ресурс в национальной доменной зоне, который призывает граждан страны заключать контракты с Минобороны РФ для участия в войне против Украины.

Отмечается, что по состоянию на 2026 год через российскую армию уже прошли почти 2,9 тысячи граждан Беларуси, по меньшей мере 440 из них погибли. В разведке также заявляли о подготовке белорусских школьников к военной службе и усилении сотрудничества Минска с российским оборонно-промышленным комплексом.

Напомним, что 25 августа директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф неожиданно прибыл в Москву. По данным западных СМИ, он провел в российской столице несколько часов и встретился с представителями российских спецслужб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит был связан с налаживанием контактов между спецслужбами, а встреча Ретклиффа с Владимиром Путиным не планировалась.

Американский журналист Майкл Вайсс считает, что директор ЦРУ мог приехать в Москву, чтобы предостеречь российского диктатора от дальнейшей эскалации против Европы и НАТО.

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