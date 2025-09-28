Лукашенко пригрозил Польше "войной на все деньги" из-за планов сбивать самолеты РФ

Страны НАТО столкнуться с войной, если будут сбивать российские самолеты. Предупреждение Польши о ликвидации воздушных судов или БПЛА, нарушающих ее границы, якобы является "непродуманным" и "глупым".

Видео дня

С соответствующими заявлениями выступил незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко. В интервью российскому пропагандистскому СМИ он пригрозил, что ответ западным странам "прилетит мгновенно".

Когда беларуского диктатора попросили прокомментировать обсуждения стран НАТО касательно ликвидации самолетов-нарушитилей, он ответил:

"Что, они собьют на нашей территории летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее? Допустим, Беловежская пуща, туда часто летаю, это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно".

Судя по всему, Лукашенко сомневается в таком сценарии. По его мнению, "болтать можно и в публичном пространстве любые аферы запускать". "А когда дойдет до дела – вот вы потом увидите, что они собьют и как" – сказал он.

Скандальный политик пожаловался на предупреждения, что нападение на НАТО будет означать, что "они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать".

"А мы что, будем, извините меня, сопли жевать?" – возмутился Лукашенко.

В то же время он заявил, что у него "есть надежда и вера в польский народ". Мол, поляки не дадут разгуляться "амбициям" своих властей.

"То, что они заявили, что будут сбивать, – ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется... тогда воевать на все деньги... Это надо? Нет", – пригрозил самопровозглашенный президент.

Он считает, что Варшава делает подобные заявления, чтобы "утихомирить" какую-то часть общества. Но действовать подобным образом нельзя, предупредил Лукашенко.

"Надо успокоится, сотрудничать, дружить. И помогать, особенно тем, кто живет по другую сторону границы, помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены", – заверил пособник Владимира Путина.

Также Лукашенко упомянул, что Минск якобы предупредил Варшаву, когда на польскую территорию летели дроны. И беларуские военные даже сбивали эти БПЛА.

"Так они что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", – резюмировал он.

Что предшествовало

Российские дроны во время атак на Украину неоднократно залетали на территорию Польши. В ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись 19 БПЛА России, четыре из них были сбиты.

После этого на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что его страна не позволит нарушать безопасность НАТО и готова действовать в случае повторных атак.

"У меня только одна просьба к российскому правительству: если еще одна ракета или самолет войдут в наше пространство без разрешения – намеренно или по ошибке – и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться. Вы предупреждены", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Во время атаки РФ по Украине в ночь на 28 сентября было повреждено посольство Польши. Одна из российских ракет пробила крышу дипломатического учреждения.

– Всего агрессор применил 643 средства воздушного нападения. Силы ПВО Украины обезвредили 611 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!