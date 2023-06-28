Лукашенко поручил разработать алгоритм применения российского ядерного оружия "в трудную минуту"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия РФ, якобы переданного стране. Он заявил, что его могут использовать "в трудную минуту" – в случае нападения на Беларусь.
Об этом сообщает BELTA. Диктатор объяснил, что именно опасаясь нападения он и настаивал на размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия.
"Чтобы сюда никто не сунулся", – сказал он.
Задачу по разработке алгоритма применения ядерного оружия Лукашенко возложил на начальника генштаба вооруженных сил РБ, министра обороны и главу КГБ.
"С ядерной державой никто никогда не воевал...Основа его (ядерного оружия – Ред.) должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство", – заявил непризнанный президент.
Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что вместе с боеголовками самопровозглашенный президент Беларуси не получит "красную кнопку".
Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР отметили, что, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, по состоянию на 20 июня ни одна российская ядерная боеголовка на беларускую территорию не была перемещена.
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