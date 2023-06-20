Буданов рассказал, есть ли уже в Беларуси российское ядерное оружие

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, по состоянию на 20 июня ни одна российская ядерная боеголовка на беларускую территорию не перемещена. Однако подготовка к началу перемещения продолжается.

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В частности, активно идет подготовка хранилищ для ядерного вооружения. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Так, Буданов отметил, что в Беларуси активно идет подготовка к перемещению российских ядерных боеголовок на беларускую территорию.

"Процесс подготовки к перемещению действительно продолжается", – заявил он.

Однако Путин, по данным украинской разведки, лукавил, когда уверял, что перемещение уже стартовало.

"По состоянию на сейчас ни одной боеголовки еще не перемещено", – заявил 20 июня Буданов.

Соглашение о перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларусь было подписано министрами обороны обеих стран в конце мая текущего года. Согласно договоренностям, Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия на территорию страны.

А 16 июня с похожим заявлением выступил Путин. Он выдал, что часть ядерного оружия РФ уже переместили в Беларусь.

Однако подтверждений эти заявления пока не находят.

Ранее сообщалось, что Буданов прокомментировал слухи о своей смерти, которые активно распускают российские пропагандисты и одиозные предатели Украины вроде экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Он иронично отметил, что "в Украине формируется отряд бессмертных", имея в виду не только свою "смерть", но и несколько раз "убитого" уже пропагандистами РФ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и нескольких других украинских генералов.

Позже в сети появилось фото, сделанное во время встречи Буданова с послом Японии в Украине. Глава украинской военной разведки, которого пропагандисты "уложили" в кому и оправили "на лечение в Польшу", предстал вполне себе живым и с новой прической.

Также после "воскрешения" в эфире телемарафона Буданов рассказал о дополнительном минировании оккупантами ЗАЭС. Захватчики, в частности, заминировали охладители станции, что в условиях обмеления охладительного пруда создает еще большие угрозы для безопасной работы крупнейшей атомной электростанции в Европе.