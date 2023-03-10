Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу: речь идет про 230 человек

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом призвал офицеров запаса на военную службу. В Вооруженные силы страны в 2023 году задумали призвать 230 мужчин.

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Как говорится на сайте непризнанного главы РБ, соответствующий указ Лукашенко подписал в пятницу, 10 марта.

Документ также предусматривает, что призвать около 20 человек планируют и в органы пограничной службы. Речь идет про мужчин, которые "прошли обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас".

Отмечается, что такое решения якобы плановое и подобные мероприятия проводят каждый год.

"Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", – отметили в пресс-службе белорусского диктатора.

Как известно, в конце апреля 2022 года в Беларуси начались совместные белорусско-российские военные учения, они длились до февраля 2023 года. За это время войска РБ усилили свою способность к обороне, однако как отметила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", как и прежде, не готовы к наступательным действиям.

Ранее под видом проведения летно-тактических учений страна-агрессор РФ начала перебрасывать авиацию на территорию Беларуси. Кроме того, в Беларусь из России перебросили новые эшелоны ВС РФ с личным составом и военной техникой. Они прибыли на железнодорожную станцию Слоним (Гродненская область).

Отметим, что в украинской разведке накануне сообщили, что российские оккупационные войска планируют масштабную провокацию на украинско-белоруской границе. В ГУР предупредили, что планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

А в ГПСУ ранее отметили, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируемая, однако "несколько напряженная". Причиной тому является присутствие на белоруской территории российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению на Украину. В Белом доме нет разведданных, которые подтвердили бы это.

По мнению аналитиков Института изучения войны, риск прямого участия белорусской армии в войне против Украины очень низок. В то время как риск повторного российского вторжения с территории Беларуси эксперты называют просто низким.

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