Лукашенко дал заднюю и выдал, что шутил о желании 'вагнеровцев' напасть на Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пошутил о том, что наемники ЧВК "Вагнер" хотят напасть на Польшу. Он заверил, что Сувалкский коридор вдоль границ Польши и Литвы, ведущий к Калининградской области РФ, ему якобы "тысячу лет не нужен".

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Соответствующее заявление диктатор выдал 1 августа на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе Берестейской области Беларуси, передает "Белта". "Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим", – сказал он.

Лукашенко добавил, что в его "шутке" фигурировал польский Жешув, поскольку именно оттуда якобы шли техника и вооружения "туда, где под Бахмутом воевали эти вагнеровцы" и где "погибли тысячи их ребят, и они это им не простят".

По мнению диктатора, власти Польши якобы должны ему быть благодарны за размещение ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

"Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", – выдал он.

По словам Лукашенко, на Западе якобы стали переживать из-за "намерений" вагнеровцев захватить Сувалкский коридор.

"Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся ни по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", – заявил диктатор.

При этом самопровозглашенный лидер отметил, что по своей территории Беларусь будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным.

"Мы по плану выстраиваем оборону, исходя из опыта даже этих "вагнеровцев", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 июля Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "Вагнер" якобы рвется устроить "экскурсию в Варшаву и Жешув".

– 27 июля в Беларусь прибыла 12-я колонна ЧВК "Вагнер", сопровождаемая бронемашинами. В ней было не менее 50 единиц автомобильной техники.

– По данным британской разведки, в военном лагере в беларусской Цели размещены уже несколько тысяч "вагнеровцев". Однако боевики прибыли без тяжелой военной техники, которую могли передать минобороны РФ.

– Также стало известно, что "вагнеровцы" обосновались на старых военных складах на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами в Могилевской области Беларуси.

– Как объяснил генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, численность беларуской группировки "вагнеровцев" недостаточна для захвата Сувалкского коридора, однако ситуацию необходимо постоянно отслеживать.

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