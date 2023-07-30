Британская разведка объяснила, почему 'вагнеровцы' поехали в Беларусь без тяжелой техники

В военном лагере в Цели в Беларуси поселилось уже несколько тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер". Однако боевики прибыли без тяжелой военной техники, вероятно, ее передали российскому минобороны.

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Такое предположение сделали в сводке британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Британии. Там отметили, что спутниковые снимки от 19 июля 2023 года свидетельствуют, что на ранее практически пустом объекте сегодня разместилось около 300 палаток и 200 автомобилей.

По отдельным данным, большинство видимых транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы, а боевых бронированных машин немного, отметили британские разведчики.

"Остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, которую "Вагнер" использовал в Украине. Существует реальная возможность того, что он был вынужден вернуть ее российским военным", – отметили в сводке.

Разведчики считают, что теперь способность "вагнеровцев" обеспечить себя тяжелой техникой и воздушным транспортом будет являться ключевым фактором их будущей боевой эффективности.

Напомним: в ГПСУ сообщили, что в настоящее время в Беларуси фиксируют около 5 тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер". И прибытие оккупантов продолжается, для них белорусские власти предоставляют свою инфраструктуру и полигоны.

Однако пока перемещения оккупационных войск вблизи границы с Украиной не фиксируют. Наши пограничники уверяют, что ситуация полностью контролируемая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июля стало известно, что в Беларусь прибыла двенадцатая колонна наемников из ЧВК "Вагнер", сопровождавшаяся бронированными автомобилями. В составе этой колонны находилось не менее 50 единиц автомобильной техники;

– в ЦНС сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер", прибывшие в Беларусь после неудачного военного переворота, могут готовить провокации в РБ. "Вагнеровцы" могут организовать провокации на границе Беларуси с Польшей и Литвой.