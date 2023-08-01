Наемники ЧВК 'Вагнер' обосновались еще в одной локации в Беларуси: СМИ раскрыли подробности. Карта

Наемники частной российской компании "Вагнер" в Беларуси обосновались на новой локации. Они начали использовать старые военные склады на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами в Могилевской области.

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Об этом сообщило белорусское издание "Беларускі Гаюн". Там отметили, что активность на этой территории заметили после начала прибытия крупных организованных колонн ЧВК "Вагнер" до палаточного лагеря в Цели, расстояние от которого до Поплав составляет 27 км или 30 минут на машине.

Как пишут СМИ, на территории старого военного городка под Осиповичами расположены 15 зданий, из которых 10 – это военные склады площадью до 1070 кв. Также есть старое хранилище техники и несколько временных помещений. По данным издания, эти склады стали использовать примерно с 18 июля. Спутниковые снимки свидетельствуют о появлении не менее 6 зон с явными изменениями.

Напомним: в ЦНС сообщили, что всех наемников из российского ЧВК "Вагнер" срочно отзывают из отпусков. До 5 августа они должны прибыть в лагеря "вагнеровцев" на территории Беларуси и принять участие в запланированных неизвестных мероприятиях.

В ЦНС не владеют точной информацией о замыслах наемника под руководством российского олигарха. Однако предполагается, что речь идет об организации провокаций на пограничье Польши и Литвы, в частности, при участии нелегальных мигрантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июля в Беларусь прибыла двенадцатая колонна наемников из ЧВК "Вагнер", сопровождаемая бронированными автомобилями. Оценивается, что в составе этой колонны находилось не менее 50 единиц автомобильной техники;

– британская разведка отметила, что в военном лагере в Целе в Беларуси поселилось уже несколько тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер". Однако боевики прибыли без тяжелой военной техники, которую могли передать российскому минобороны.