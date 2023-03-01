Кремль использует Лукашенко в своей спецоперации: в ISW проанализировали визит беларуского диктатора в Пекин

Кремль использует самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в своей информационной кампании с целью достижения мирных переговоров на выгодных для России условиях и уменьшения военной помощи Запада Украине. Во время визита в столицу Китая Пекин беларуский диктатор продвигал тезисы о готовности Москвы к переговорному процессу.

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Скрытой же целью поездки Лукашенко в Пекин могут быть переговоры о возможных поставках летальных вооружений Китаем в Россию через Беларусь. Об этом идет речь в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW предположили, что Россия использует Лукашенко для возобновления информационной кампании с целью добиться переговоров с Украиной на выгодных для Москвы условиях. Также беларуский диктатор стал каналом для ретрансляции месседжей, которые, по мнению Кремля, могут затормозить поставки Западом критически важных вооружений для украинской армии.

Об этом свидетельствуют заявления Лукашенко во время визита в Пекин.

"Лукашенко заявил во время своей официальной поездки в Китай, что Россия готова предпринять шаги к мирному урегулированию и что есть уникальная возможность закончить войну на Украине до того, как Россия переведет свою экономику на более сильную военную основу. Лукашенко также обвинил Запад и США в принуждении украинских чиновников к отказу от переговоров с Россией.

Место и время для озвучивания подобных тезисов выбрано неспроста. Аналитики предполагают, что Кремль и Лукашенко возобновили российскую ИПСО, проводившуюся в декабре прошлого года, из-за недавней публикации Китаем "мирного плана" для Украины, содержащего 12 пунктов. Это побудило Москву снова демонстрировать свою якобы открытость к переговорному процессу.

В декабре заявлениями о своей готовности к переговорам об Украине Россия пыталась подтолкнуть Запад к уступкам и принуждению Киева сесть за стол переговоров с Кремлем. Тогда, считают в ISW, именно информационная операция РФ, вероятно, привела к задержке с принятием решения о предоставлении Украине современных западных танков и других вооружений, необходимых для возобновления украинского контрнаступления.

"Кремль может возобновить информационную операцию переговоров, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений, отсрочив предоставление необходимой западной помощи, и попытаться добиться уступок перед потенциальными дальнейшими неудачами в Украине", – предполагают в ISW.

Аналитики также обратили внимание на скрытые цели, которые Лукашенко и Кремль могли преследовать во время приезда беларуского диктатора в Пекин. Они не исключают, что во время визита Лукашенко с 28 февраля по 2 марта будут обговариваться схемы обхода Китаем наложенных на Россию западными странами санкций.

Перед поездкой в Китай беларуские СМИ сообщали, что Лукашенко в ходе своего трехдневного визита намеревается подписать большой пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного и политического сотрудничества с Китаем. А незадолго до поездки он кичился перспективами беларуской оборонной промышленности. Не исключено, что Беларусь станет "ширмой" для предоставления Китаем военной помощи России.

"Лукашенко ранее заявлял, что белорусская оборонная промышленность может производить оружие, поскольку Беларусь имеет доступ к микроэлектронике, оптике и другим импортным компонентам из других государств. Представители украинской разведки заявили, что Беларусь поставляла в Россию артиллерийские боеприпасы с белорусских складов для поддержки операций в Украине... Китай может тайно передавать оборудование в Россию через Беларусь", – приходят к выводу в ISW, напоминая о заявлении директора ЦРУ Уильяма Бернса от 25 февраля о том, что Пекин рассматривает возможность поставок в Россию летальных вооружений.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлением Путина о приостановлении договора о ядерном оружии. Решение российского диктатора вызвано не намерениями разорвать существующие договоренности, а стремлением выставить войну России против Украины как экзистенциальную угрозу: мол, победа над Украиной является единственным залогом дальнейшего существования РФ.

Тезис этот направлен прежде всего на внутреннего потребителя в РФ и представляет из себя ни что иное как "попытку представить войну как имеющую более высокие ставки для России, чем на самом деле".

Кроме того, стало известно, что Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую дезинформацию о войне в Украине. "Инвестиции" в распространение лжи с кремлевскими нарративами о вторжении в Украину со стороны Китая превышают даже средства, выделяемые на пропаганду в самой России.

В частности, с особым рвением Китай распространяет "аргументы" Москвы о том, что в ее агрессии против Украины виновны Запад и НАТО.

В то же время, западные разведки предостерегают, что в скором будущем сотрудничество между Пекином и Москвой может выйти на новый уровень: Китай может начать поставлять России летальное оружие.