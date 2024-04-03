Кремль готовит теракты в Беларуси: стали известны мотивы

Москва планирует в ближайшей перспективе совершить теракты в Беларуси и обвинить в этом беларуских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Так Кремль намеревается достичь нескольких целей, первой из которых является усиление резонанса после теракта в Подмосковье и получение новых "оснований" для обвинения Украины в терроризме.

Кроме того, Москва не теряет надежды втянуть Беларусь в войну с Украиной, "оттянув" таким образом часть украинских войск с юга и востока к северным границам страны. Об этом со ссылкой на инсайды, полученные от одной из европейских спецслужб, сообщает Robert Lansing Institute.

"По словам представителя европейской разведки, Кремль сейчас работает над организацией террористических атак на беларуской земле, чтобы возложить вину на Полк Калиновского, антилукашенковское подразделение, воюющее против России вместе с украинскими войсками. Таким образом, Кремль намерен усилить общественный эффект от массового расстрела в "Крокус Сити Холле", а также сфабриковать очередной повод для обвинения Украины в терроризме, поддержке террористических сетей и радикальных группировок", – отмечено в сообщении RLI.

На "роль" террористов беларуские добровольцы из Полка Калиновского Москвой выбраны неспроста: дискредитировав это подразделение, Кремль рассчитывает приблизиться к выполнению еще одной давней цели: втянуть Беларусь в войну против Украины уже напрямую. В RLI подозревают, что заявления беларуского диктатора Александра Лукашенко о том, что "Беларусь готовится к войне", беларуские войска проходят учения, а в воинские части поступает дополнительная техника, также могут быть не случайны.

При этом участие беларуских войск в прямой войне против Украины необходимо Кремлю отнюдь не потому, что войска Лукашенко отличаются какой-то повышенной боеготовностью. Напротив, боевой потенциал ВС РБ аналитики RLI оценивают как достаточно низкий.

Беларусы как участники войны против Украины нужны Кремлю в качестве отвлекающего маневра: их предназначение – оттянуть украинские силы перед началом запланированного в Москве наступления.

"Вовлечение Беларуси в войну создало бы локальные центры боевых действий вдоль украинско-белорусской границы, что заставило бы Киев отвести часть своих резервных сил из зоны боевых действий к границе с Беларусью. В результате россияне маневрировали бы частью своих войск на Харьковском или Сумском направлениях. Этот сценарий подтверждает предупреждение о том, что готовится наступление России на Харьков и Киев", – считают аналитики.

Дополнительным "бонусом" в случае такого развития событий в Кремле могут считать возможность обвинить США, военная помощь которых Украине сошла практически на нет, в "падении Киеве" и провести параллели с выходом западной коалиции из Афганистана. Конечная цель этих обвинений – показать США как государство, которое более не способно оставаться гарантом безопасности Европы.

Еще одна цель упомянутых маневров – "додавить" Лукашенко, который несмотря на подписанные с РФ документы о "союзном государстве", на деле продолжает сопротивляться полному отказу Беларуси от суверенитета в пользу России. Не исключено, что российский диктатор Владимир Путин при реализации этого плана принесет в жертву своего давнего "соратника".

"Сценарий свержения Лукашенко становится более вероятным на фоне отсутствия видимых перспектив дальнейшего продвижения России на украинских полях сражений и перехода к окопной войне, которая продолжается с мая 2023 года. Аналитики RLI в течение последних двух лет указывали на признаки России готовящейся поглотить Беларусь и привести к власти марионеточный режим. В свою очередь, это предоставит Путину целый ряд новых возможностей, в том числе тотальный призыв беларуских мужчин, о котором мы предупреждали в мае прошлого года", – отмечено в статье.

При этом Лукашенко своими недавними заявлениями сам невольно сделал сценарий со своим свержением более реальным. Его риторика в последнее время противоречит нарративам Кремля, считают аналитики, в качестве примера приводя недавнее заявление Лукашенко о том, что террористы из "Крокуса" пытались сбежать не в Украину, как убеждал Путин, а в Беларусь.

Именно поэтому в RLI не исключают, что спланированные Кремлем атаки могут быть направлены, в том числе, и на политическое руководство Беларуси, что, рассчитывает Москва, существенно облегчит для нее задачу заставить Минск вступить в войну против Украины.

Напомним, накануне, 2 апреля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, но "ради мира". Он заверил, что в стране проводится необходимая подготовка соответствующих подразделений, а вооруженным силам поставляются различные виды оружия и техники.

Также сообщалось, что Беларусь начинает военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной.