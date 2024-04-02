Беларусь начинает военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной: что известно

Во вторник, 2 апреля, Беларусь начала военные учения в регионах, граничащих с Украиной, а также Литвой и Польшей. Цель трехдневных учений в Гомельской и Гродненской областях – якобы научить офицеров и войска территориальной обороны, как защищать свои регионы и как действовать в случае введения военного положения.

Об этом сообщило в Telegram Министерство обороны Беларуси. Отмечается, что обучение будет продолжаться со 2 по 4 апреля.

"В ходе учебы планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участие в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения", – отметили в пресс-службе минобороны РБ.

Напомним, в марте в ГПСУ сообщали, что ситуация на границе Украины с Беларусью остается стабильной, перемещение техники и личного состава не было обнаружено. Украинская разведка внимательно отслеживает все действия врага.

"Сейчас у России нет на территории Беларуси достаточных сил, чтобы совершить какие-то действия в отношении Украины на этом направлении", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта в Беларуси провели проверку боевой готовности соединений и воинских частей. На территории страны запланировано передвижение военной техники.

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