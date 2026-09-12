"Готовимся к войне": Лукашенко подтвердил проверки боеготовности беларусской армии

В Беларуси продолжатся проверки готовности войск. Диктатор Александр Лукашенко не исключил, что это коснется "всей армии, вплоть до мобилизации".

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Об этом так называемый президент сказал, общаясь с прессой на общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Брестская область РБ). Его цитируют пропагандистские СМИ.

Один из корреспондентом спросил, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки Вооруженных сил Беларуси, а теперь – внутренних войск МВД.

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", – ответил Лукашенко.

Он рассказал, что в начале сентября проверка коснулась артиллеристов, а перед этим были танковые и мотострелковые подразделения.

"Делаем все, как будет в войне... Готовимся к войне, чтобы ее не было", – утверждает диктатор.

Минск сейчас использует опыт современных военных конфликтов (в первую очередь – агрессивной неспровоцированной войны России против Украины).

"Поэтому все Вооруженные силы будут проверены. Мы сегодня ревизируем войска связи, артиллерию, вчера – мотострелковые подразделения. Проверили внутренние войска МВД. Мы их проверяем по предназначению. Особенность в том, что без всякой показухи. Я это не переношу. Показуха – это вранье, это значит мы погубим людей в боевой обстановке. Как есть, так есть, все должно быть, как в бою. Так надо готовить наши войска. Это уроки "специальной военной операции". Поэтому встряхнем все Вооруженные силы", – заявил политик.

Как писал OBOZ.UA:

– Вдоль государственной границы Украины с Россией и Беларусью недавно был введен специальный пограничный режим. Речь идет о территориях в пределах 1 км и ближе к границе, где теперь действует ряд запретов.

– Руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко заявлял, что уровень военной угрозы для нашего государства со стороны Беларуси на данный момент оценивается как низкий.

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