В Украине ввели специальный пограничный режим вдоль границы с РФ и Беларусью: что это означает

Вдоль государственной границы Украины с Россией и Беларусью вводится специальный пограничный режим. Речь идет о территориях в пределах 1 км и ближе к границе – теперь там будет действовать ряд запретов.

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Детальнее об этом рассказала пресс-служба ГПСУ. На официальном сайте сообщается, что органы охраны госграницы уже приступили к внедрению нововведений.

Что предусматривает специальный пограничный режим

На определенной территории запрещаются свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также работы, не связанные с отражением агрессии, обороной страны или охраной границы.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что ограничения распространяются на все земельные участки, входящие в километровую полосу вдоль линии госграницы с РБ и РФ.

Ограничения носят временный характер и будут действовать исключительно в период военного положения. Они направлены на предотвращение опасности для граждан на этих территориях и минимизацию рисков несанкционированного пребывания лиц в местности вдоль линии границы.

"Указанное обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для угроз национальным интересам Украины", – объснили представители ГПСУ.

Законодательное обоснование новых правил

Специальный погранрежим действует в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1049 "О внесении изменений в пункт 2-1 постановления КМУ от 27 июля 1998 г. № 1147". Оно было принято правительством 17 августа 2026-го и уже вступило в силу.

Как писал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что российские войска уже около недели пытаются "прощупать" слабые места в обороне украинских защитников в Вовчанской громаде на Харьковщине. Оккупанты интенсивно атакуют позиции наших бойцов и, возможно, готовятся к дальнейшему продвижению.

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