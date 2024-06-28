Был 'под прицелом' КГБ: в Беларуси дипломат бросился с многоэтажки

В Беларуси нашли мертвым дипломата Дениса Сидоренко. С 2016 по 2024 год он был послом РБ в Германии.

Видео дня

Смерть белорусского дипломата подтвердили в министерстве иностранных дел, пишут СМИ страны. Это произошло 23 июня. Однако в ведомстве о трагедии сообщили только 26 июня – когда о ней написал ряд СМИ.

В то же время в МИД не назвали причину смерти Сидоренко. Источники издания "Наша Нива" утверждают, что дипломат покончил жизнь самоубийством – выпрыгнул из окна многоэтажки в столице Беларуси Минске.

Журналисты пишут, что Сидоренко освободили от должности посла в Германии указом самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко 11 марта 2024 года.

По данным источников СМИ, после возвращения из посольской командировки из Германии, дипломат стал объектом внимания Комитета государственной безопасности.

"Не вылезал из полиграфов и допросов", – рассказал журналистам собеседник.

Новой должности в МИД Сидоренко не получил. Хотя работа послом в Германии – крупнейшем государстве Европейского союза, – это посольская должность высшей лиги.

"Видимо, не выдержал того, что происходит", – добавил другой информированный собеседник.

У Сидоренко остались две дочери.

"В Минске говорят, что все карьерные дипломаты, которые возвращаются из ЕС, сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей неожиданно умер в конце ноября 2022 года в возрасте 64 лет. Его могли убить за то, что дипломат вел кулуарные переговоры с США от имени беларусского диктатора Александра Лукашенко за спиной у РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеOBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!