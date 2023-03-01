'Без Китая нельзя решить ни один вопрос на планете': Лукашенко расхвалил политику Пекина и заявил о поддержке мирных инициатив. Видео

В среду, 1 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже второй день находится с визитом в Китае. В общении с высокими чиновниками страны он принялся расхваливать политику Пекина и заверять, что она полностью совпадает со взглядами Минска.

Видео дня

Видео опубликовали в пролукашенковском Telegram-канале "Пул Первого". Лукашенко заявил, что Китай стал глобальной державой, без которой сегодня невозможно решить ни один вопрос на планете (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Китай – сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы. Политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси – они схожи", – "стелился" Лукашенко.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает международную повестку дня и недавние предложения председателя КНР Си Цзиньпина о мирном развитии на планете. Лукашенко заверил, что Беларусь очень ценит тесное стратегическое сотрудничество с Китаем на международной арене.

Политик заявил, что его страна осуждает действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, выступает в поддержку Китая и против вмешательства иностранных государств во внутренние дела КНР.

Напомним: по информации беларуских медиа, Лукашенко пробудет в Поднебесной до 2 марта. Официальной целью его визита является "продолжение многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Китая".

Однако, вероятнее всего, беларуский диктатор будет говорить с Си Цзиньпинем об Украине и лоббировать российские интересы. В частности, речь пойдет о поставках оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW проанализировали визит беларуского диктатора в Пекин. Там считают, что Кремль использует Лукашенко в своей информационной кампании с целью достижения мирных переговоров на выгодных для России условиях и уменьшения военной помощи Запада Украине;

– в планах диктатора – встретиться с лидером КНР Си Цзиньпинем и подписать соглашения "в ключевых областях ". В аэропорту его встретили первый замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй и посол КНР в Беларуси Се Сяоюн.

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