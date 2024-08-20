'Белорусам никто не передавал ядерное оружие': генерал объяснил, что стоит за громкими заявлениями Лукашенко

Страна-террорист Россия действительно могла разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако прав воспользоваться им режиму Лукашенко никто не предоставлял.

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Поэтому Беларусь имеет не имеет отношения к ядерному оружию, кроме территории, на которой оно расположено. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко под влиянием диктатора Владимира Путина упражняется с перемещением войск и угрожает соседним странам.

Более того, Лукашенко выдал, что "применит ядерное оружие" в случае вторжения в его страну. Романенко подчеркнул, что на самом деле белорусский диктатор не имеет отношения отношения к ядерному оружию, кроме территории, на которой оно расположено.

"Белорусам никто не передавал ядерное оружие – все равно оно под контролем РФ. Поэтому все эти заявления и действия Лукашенко пропагандистское нагнетание, чтобы мы держали серьезный контингент в направлении Беларуси и не привлекли его в других очень важных для нас местах, например, на востоке", – сказал генерал Романенко.

Напомним, Лукашенко выдал, что Украина организовала операцию в Курской области России якобы для того, чтобы подтолкнуть Москву или Минск к применению ядерного оружия. Также он считает, что войска РФ и диктатор Владимир Путин "умрут, но снесут" ВСУ с Курщины.

Ранее появилось интервью Лукашенко российскому пропагандисту, мужу Ольги Скабеевой Евгению Попову, в котором тот заявил, что Беларусь якобы разместила на границе с Украиной почти треть своей армии. Это, мол, стало реакцией Минска на "провокации" со стороны Украины, а план "обороны западной границы" Беларуси наработан вместе с Москвой.