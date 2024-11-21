Беларусь получила от России установки 'Тор-М2': в Минобороны оправдались, что ими будут защищать Минск

Российская Федерация отправила в Беларусь зенитно-ракетные установки "Тор-М2". Они якобы будут защищать Минск.

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Об этом сообщили в Минобороны республики. Отмечается, что модернизацию систем после их применения на войны против Украины провели российские специалисты.

В белорусском ведомстве также отметили, что полученные установки могут одновременно поразить 16 целей, действующих по любым направлениям со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем и ночью, в любых направлениях. погодных условиях

Они были доставлены в страну после того, как они были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в войне против Украины.

"Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах усовершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны", – заявили в минобороны страны.

ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор" – это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. В отличие от других ЗРК "Тор" стоит на вооружении не сил противовоздушной обороны, а сухопутных сил.

В первую очередь "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии stealth ("стелс"). Также можно использовать для прикрытия важных административных и военных объектов.

Эта ЗРК может работать как в ручном (при участии операторов), так и в полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, которые система "свой-чужой" определяет как враждебные.

Сам собой зенитный ракетный комплекс "Тор" не нов. Его разработка началась в 1972-м, а на вооружение он начал поступать в 1986-м. Однако с тех пор он претерпел много модификаций и усовершенствований, причем как по части шасси, так и по части ракет и РЛС (после распада СССР инженерная и производственная база оказалась на территории России).

На вооружении армии РФ

По состоянию на начало войны на вооружении армии РФ было 120 установок ЗРК "Тор" версий М1 и М2, а также 12 установок "Тор-М2ДТ". Еще 21 установка "Тор-М2Э" находилась на вооружении армии Беларуси – ближайшего союзника России и соучастника российских военных преступлений против украинского народа.

Сколько их осталось на боевом дежурстве на сегодня – никто точно не скажет, ведь информация с фронта о потерях вражеской техники поступает очень отрывочная и часто без конкретики.

Ранее сообщалось, что Беларусь подверглась новой серии атак со стороны российских дронов-камикадзе типа "Шахед". В ночь на 12 ноября было зафиксировано по меньшей мере 12 таких дронов, которые пересекли границу с Украиной и атаковали районы Брагина, Гомеля и Речицы. Отмечалось, что это уже четвертая ночь подряд, когда в Беларусь массово залетали российские "Шахеды", и впервые за это время был зафиксирован подъем авиации ВВС республики.

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