Знаменитый недорогой кроссовер VW превратили в новую модель. Фото

Известный недорогой кроссовер VW Tiguan 3 поколения получил самый практичный вариант. Производитель превратил эту модель в новый Volkswagen Tayron 2025 года и официально показал машину на фото.

Видео дня

Новый VW Tiguan 2024 года ранее представили официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда. Теперь на сайте производителя показали увеличенный вариант под названием Tayron.

Живая премьера машины состоится в рамках Автошоу в Париже. Новую модель Volkswagen Tayron будут продавать в разных регионах – в США и в Европе. На многих рынках новинка заменит 7-местный вариант Tiguan Allspace.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Volkswagen Tayron получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую модель Toyota, которая появилась на украинском рынке.