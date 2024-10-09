В Украине появилась недорогая модель Toyota и сразу удивила ценой. Фото

Новая Toyota Camry 9 поколения – недорогой седан бизнес-класса с привлекательной ценой. Эта долгожданная модель появилась на украинском рынке и сразу удивила своей стоимостью – машина оказалась дороже.

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Детали сообщили на сайте компании. Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Новая Toyota Camry в Украине дебютирует в стандартном исполнении с 2,5-литровым бензиновым мотором на 204 л.с. Позже ожидается гибрид мощностью 230 сил с низким расходом топлива около 4 л/100 км.

Цена Toyota Camry XV80 в Украине – от 1 433 520 грн (около $35 000). Это дороже, чем на других рынках. Например, в США за новую модель просят минимум 29 495 долларов. Это все равно довольно привлекательно, но примерно на две тысячи больше, чем стоила Toyota Camry XV70.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry 9 для Китайского рынка – 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения.

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