Знаменитый недорогой кроссовер Nissan будет жить долго: каким будет новый Juke

Знаменитый недорогой кроссовер Nissan Juke скоро станет современнее. Модель третьего поколения уже находится в разработке. Но прежний автомобиль будет жить еще долго.

Знаменитый хит получит преемника довольно скоро. При этом модель превратится в электромобиль. Но, как стало известно Carscoops, история бензинового Nissan Juke на этом не закончится.

Как и почти все автопроизводители, Nissan отказался от планов полной электрификации модельной линейки. Поэтому актуальный Juke 2 поколения будут продавать параллельно с новым электрокроссовером.

Ожидается, что кроссовер Nissan Juke 3 поколения будет вдохновлен недавним эффектным концептом Hyper Punk.

Ждать новый компактный кроссовер стоит в 2026 году. Платформу новинка разделит с новым Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился в электрокар. Запас хода ожидается на уровне 400 км.

