Знаменитый бюджетник Suzuki получил неожиданный дизайн. Фото

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny известен почти во всем мире как недорогой компактный вездеход. В сети показали эту модель с неожиданным дизайном, который действительно способен удивить.

Видео дня

О машине сообщили в социальной сети Reddit. Suzuki Jimny получил особую внешность и измененную конструкцию. Владелец намеревался выделить свою машину среди подобных. Ему это, без сомнений, удалось.

Стандартный внедорожник Suzuki Jimny и без того отлично справляется с тяжелыми условиями за пределами твердых дорог. Кажется логичным, что появление дополнительных двух колес улучшит проходимость.

Во всяком случае, так можно подумать, если взглянуть на фото Suzuki Jimny. Однако в конкретном внедорожнике дополнительная задняя пара колес носит почти декоративный характер.

Эту дополнительную ось не подключили к приводу. Такие изменения обошлись бы слишком дорого. Ведь владелец потратился на доработку кузова – теперь это пикап. Выглядит очень необычно.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый электрический внедорожник Tesla, в котором нашли несколько проблем.