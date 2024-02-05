Условно доступный электрокар Tesla оказался опасным для человека

Долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck представили официально в конце прошлого года. Условно доступный электрокар не смогли сделать таким же дешевым, как обещали в момент дебюта концепта. Но в машине нашли и другие проблемы, связанные с опасностью для человека.

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Кузов Tesla Cybertruck выполнен из толстой нержавеющей стали. Практического применения для этого нет, Илону Маску просто хотелось удивить покупателей необычной машиной. Но сталь очень дорого и трудно качественно обработать. Как выяснили блогеры канала Throttle House в YouTube, в Tesla решили этого просто не делать.

В итоге кромки кузовных панелей оказались острыми, как нож. Чтобы показать опасность, блогеры сумели даже натереть сырую морковь о край двери. Но это еще не все.

Кроме задней грузовой платформы, у Tesla Cybertruck есть багажник спереди. Несмотря на базовую цену машины в 60 000 долларов (изначально обещали 40 000), тестовый экземпляр стоит около 120 000 долларов.

Другие сравнимые в цене автомобили почти всегда оснащены сенсорами дверцы багажника, которые не позволяют ей закрыться при обнаружении препятствия. Блогеры вновь провели тест с морковью, которая имитирует палец ребенка. Дети часто кладут пальцы в щели в момент закрытия багажника.

Электромобиль не смутило препятствие в виде "тестового" пальца – морковь была моментально разрезана острой стальной панелью. Интересно, что машина так же "успешно" справилась с уничтожением металлической бутылки с водой.

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