Знаменитую бюджетную модель Suzuki показали с новым дизайном

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny уже претерпел модернизацию, которая сделала компактную модель намного современнее. Теперь автомобиль показали с новым дизайном.

На канале TALKWHEELS подготовили проект следующей модели Suzuki Jimny, которая также была известна ранее как Suzuki Samurai. Это вариант дизайна одной из самых известных и успешных машин на рынке.

Однако новый Suzuki Jimny 2026 года фактически не изменился внешне. Это обновление в середине жизненного цикла. Производитель сосредоточился на технологической составляющей, подготовил новую версию системы безопасности Suzuki Safety Support и расширенный пакет ADAS.

Тем временем автомобиль постепенно готовится к смене поколения. Но об этом конкретной информации пока мало.

Новый Suzuki Jimny вернется на рынок через несколько лет как другой автомобиль. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что в продажу машина отправится к 2030 году. Но производитель не подтверждал эти планы официально.

