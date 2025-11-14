Недорогая практичная модель Toyota удивит своим двигателем. Фото

Новая Toyota Hilux 2026 года дебютировала официально как недорогая практичная модель японского производителя. Моторная гамма пикапа уже рассекречена, однако остался двигатель, которым компания еще всех удивит.

Как напоминает OBOZ.UA, японский пикап Toyota Hilux уже превратили в электромобиль. А К 2028 году ожидается появление машины с водородной силовой установкой. Пока подробности не раскрывают, однако об автомобиле кое-что уже известно.

Ранее компания тестировала соответствующий прототип. Силовую установку автомобиль получил от водородного электрокара Toyota Mirai. Электроэнергия путем химической реакции вырабатывается внутри топливных элементов. Именно для этого и нужен водород. Запас хода составляет 600 км.

Вероятно, такая модификация окажется самой дорогой в линейке автомобиля. При этом в зависимости от региона, цена Toyota Hilux 2026 будет стартовать с отметки менее 20 000 долларов.

Двигатели Toyota Hilux 2026 модельного года:

бензин 2,7 л (163 л.с.);

дизель 2,8 л (204 л.с.);

электро, батарея 59 кВтч (196 л.с., запас хода 240 км).

