ЗАЗ из Европы: старый дешевый "Запорожец" удивил ценой в Венгрии

Старый ЗАЗ-968, который в Украине известен как один из самых дешевых б/у автомобилей на вторичном рынке, выставили на продажу в Европе. Продавец из Венгрии установил на машину по-настоящему удивительную цену.

Согласно информации в объявлении о продаже на известном сайте mobile.de, это довольно редкий вариант "Запорожца" ЗАЗ-968 "Ялта". Экспортный вариант модели отличается оснащением и более качественной отделкой.

Даже несмотря на относительно редкую модификацию, в целом этот ЗАЗ – дешевая старая машина. Конкретный экземпляр – 1972 года. Цена – 13 490 евро. Очень немало.

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Многие классические европейские автомобили, даже являясь ровесниками этого ЗАЗ, оказываются намного дешевле. При этом они могут быть намного мощнее, быстрее и предлагать широкое оснащение. Не говоря уже о более современных моделях.

Мощность двигателя ЗАЗ-968 составляет всего 39 л.с. С другой стороны, высокая цена может объясняться не только редкостью в Европе, но и хорошим состоянием. К тому же пробег небольшой – 15 402 км.

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