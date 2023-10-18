В заброшенном автосалоне нашли дешевые Ford из 80-х без пробега. Фото

В заброшенном автосалоне в Германии нашли несколько моделей Ford из 80х годов прошлого столетия. Все машины – дешевые "звезды" своего времени. Эти Sierra, Escort и Fiesta десятилетиями не выезжали на улицы.

Заброшенный автосалон в Германии показали на видео на канале Auto Retro в YouTube. Сообщается, что его владелец умер. Его жена какое-то время следила за состоянием здания и автомобилей в нем, но уже долгое время этого не делает.

Интересно, что в 1980х годах на европейском рынке, в том числе в Германии, у Ford были довольно сильные позиции. Но конкретному дилерскому центру не повезло, и автомобили почему-то продавались плохо.

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В итоге в здании остались на долгие годы известные недорогие модели Ford Sierra, Escort и Fiesta. Это фактически новые машины, у которых нет пробега.

Интересно, что около десяти лет назад информация об этом заведении уже появлялась. И автомобили фактически стоят брошенными как минимум с того момента.

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