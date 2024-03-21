Японцы удивили недорогим электрическим внедорожником. Фото

Внедорожник Isuzu D-Max показали в электрическом исполнении. Недорогой японский пикап получил два электромотора и довольно крупный батарейный блок с запасом хода около 300 км.

Детали стали известны на сайте японской компании. Новый Isuzu D-Max BEV внешне отличается от стандартной модели с ДВС небольшими стилистическими изменениями и яркими цветовыми акцентами. Пока это концепт, но серийный вариант почти не изменится.

Электромобиль Isuzu D-Max BEV выдает мощность 177 л.с. и оснащен батареей на 66 кВтч. А ранее стандартный внедорожник претерпел обновление и порадовал хорошей ценой.

После рестайлинга Isuzu D-Max 2024 получил измененное оформление передней части с новыми фарами, бампером и большой решеткой.

Сзади также изменили дизайн бампера и фонарей. Появились новые цвета кузова в палитре и другие колесные диски. Еще более суровая внедорожная модификация Isuzu D-Max V-Cross получила свой обвес с пластиковыми неокрашенными элементами и 18-дюймовые диски. Цена – от 17 000 долларов.

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