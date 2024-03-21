Самый дешевый Jeep начнут продавать в Украине. Фото

Новый кроссовер Jeep Avenger – самая дешевая модель легендарного американского бренда. К электромобилю в модельной линейке недавно добавили новые варианты и уже выпустили на глобальный рынок. Модель начнут продавать и в Украине.

Согласно информации на официальном сайте компании, новый Jeep Avenger попадет на украинский рынок летом 2024 года. Сперва компактный кроссовер Jeep Avenger появился на глобальном рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации. Такие варианты уже представили официально.

В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Гибридный Avenger E- Hybrid также оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем, который работает вместе с электродвигателем мощностью 28 л.с.

Самый дешевый Jeep Avenger теперь стоит около 30 000 долларов. Такая цена делает компактный кроссовер дешевле его основных соперников – Ford Puma и Volkswagen T-Cross. Jeep Avenger E- Hybrid оценили в 32 100 долларов.

В Украине появятся электрический и гибридный варианты. Цены сообщат позже.

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