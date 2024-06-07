Японцы показали особый вариант своего недорогого внедорожника. Фото

Внедорожник Isuzu D-Max показали в новом варианте с особым исполнением для 2024 года. Японский пикап известен низкой ценой в базовых вариантах. Но у машины с новым дизайном и оснащением будет более высокая цена.

Детали стали известны Carscoops. Новый Isuzu D-Max Steel Edition 2024 получил специальный цвет кузова Steel Grey Mica, темный декор, 18-дюймовые легкосплавные диски, специальные наклейки. Тираж ограничат 300 экземплярами для Великобритании.

Цена Isuzu D-Max Steel Edition – 49 165 в пересчете на доллары. При этом стандартный пикап стоит минимум 31 800 долларов. Хотя в отдельных странах машину и вовсе предлагают за 17 000.

Ограниченный тираж особого внедорожника призван развлечь покупателей в ожидании модернизированной модели. Она выйдет на рынок к концу 2024 года.

После рестайлинга Isuzu D-Max 2024 получил измененное оформление передней части с новыми фарами, бампером и большой решеткой. Появились новые цвета кузова в палитре и другие колесные диски. Еще более суровая внедорожная модификация Isuzu D-Max V-Cross получила свой обвес с пластиковыми неокрашенными элементами и 18-дюймовые диски.

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