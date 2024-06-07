Дороже бюджетного Duster и во всем круче: фото нового внедорожника Dacia

Dacia известна как производитель дешевых машин. Бюджетный кроссовер Duster – одна из наиболее популярных моделей компании. Теперь конструкторы подготовили автомобиль намного круче – Dacia Sandrider.

Интересно, что в сети внедорожник Sandrider нередко назваают родственником или даже "братом" Dacia Duster. Конечно, это в корне ошибочно, и между двумя машинами нет совершенно ничего общего (кроме логотипа румынского бренда). Детали о новинке сообщает L'Argus.

Новый Dacia Sandrider – не привычный бюджетный автомобиль, которыми известен румынский бренд. В компании создали настоящего "монстра" с силовой установкой мощностью 360 л.с. Здесь полный привод и спортивная раллийная подвеска. Сейчас машину активно тестируют.

Это гоночный болид, который подготовили для участия в различных состязаниях – и даже в "Дакар". Для этого здесь есть все из мира гоночных внедорожников: карбоновый кузов, высокий клиренс, 37-дюймовые покрышки и мощный мотор.

Двигатель Dacia Sandrider – 3-литровый твин-турбо V6 мощностью 360 л.с. (539 Нм). Внедорожник получил 6-ступенчатую КПП в составе полноприводной трансмиссии. Новая Dacia начнет свое участие в спортивных состязаниях с 2025 года. Если бы компания вывела такую машину на рынок, она была бы намного дороже Duster. Пока неизвестно, будут ли предлагать Sandrider отдельным гонщикам.

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