Японский внедорожник, который хотели производить в Украине, стал намного круче

Недорогой японский внедорожник Isuzu D-Max стал намного круче с новым вариантом Blade для самых тяжелых условий. Эту модель ранее даже хотели производить в Украине.

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Детали сообщили на сайте японской компании. Новый Isuzu D-Max Blade 2024 года – особое исполнение практичного и крепкого пикапа. Автомобиль теперь стал еще круче и выносливее.

Автомобиль подготовили для активного отдыха и поездок в самых экстремальных условиях. Внешне новый пикап Isuzu D-Max Blade отличается наклейками на кузове, расширенными колесными арками, дополнительной светотехникой и новыми колесными дисками.

Для бездорожья появились специальные покрышки и увеличенный дорожный просвет – теперь клиренс составляет 244 мм. В движение внедорожник приводит 3-литровый дизельный турбомотор мощностью 190 л.с. Привод, разумеется, полный.

Сообщалось ранее, что в Украине планируют начать сборку модели Isuzu D-Max на мощностях автобусного завода "Ataman" в Черкассах. Правда, степень локализации производства японского внедорожника неизвестна. Да и новостей об этом давно не появляется.

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