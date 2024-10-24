Выгодное вложение: какие авто будут стоить дорого и через 5 лет

Покупка авто – важное и долгосрочное решение. Водителям хочется знать, что инвестиция сохранит свою ценность со временем. Новые модели выпускаются каждый год, но не все они будут стоить своих денег через пять лет.

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Есть автомобили, доказавшие свою стабильность, предлагая сочетание надежности, производительности и неизменной привлекательности. Эксперты составили рейтинг авто, не потеряющих ценности и при перепродаже.

Honda Civic

Honda Civic – надежный долгосрочный выбор. Существует веская причина, почему модель была и остается фаворитом в своем сегменте в течение длительного времени.

"Civic имеет репутацию надежности и сохраняет свою ценность при перепродаже со временем. При относительно недорогом обслуживании вы получите потенциал пробега в 500 тысяч км и более", – отметил Майкл Сантьяго, старший финансовый редактор RetireGuide.

Согласно Kelley Blue Book, Honda Civic 2024 обесценится на 12 698 долларов США через пять лет, а остаточная стоимость будет составлять 15 347 долларов. Последние модели оснащены передовыми системами помощи водителю в стандартной комплектации, и эти функции, вероятно, останутся актуальными через пять лет. Вечный дизайн Civic помогает сохранять свою ценность.

Kia Rio

Kia Rio – это разумный выбор для сохранения стоимости. Этот субкомпактный автомобиль прошел долгий путь за последние годы и значительно улучшил качество сборки и характеристики.

"При должном уходе и обслуживании вы можете ожидать, что он прослужит более 400 тысяч км", – сказал Сантьяго.

CarEdge оценивает амортизацию за пять лет в 7925 долларов или 41% с остаточной стоимостью от 11 508 до 13 683 долларов. Гарантия Kia является еще одним фактором, повышающим долгосрочную ценность Rio.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma заслужила непревзойденную репутацию благодаря долговечности. Автомобили имеют высокую ценность при перепродаже. В течение пяти лет вы можете ожидать амортизацию в 18 699 долларов с остаточной стоимостью 34 119 долларов.

Владельцы Tacoma часто сообщают о минимальных проблемах даже после многих лет использования. Эта надежность непосредственно преобразуется в высокую стоимость перепродажи.

Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro обосновывает, что массивные авто также могут стать надежной инвестицией. Этот культовый маслкар имеет преданных поклонников. По всей вероятности, он сохранит свою привлекательность в течение многих лет.

"Хотя Camaro принадлежит к другому классу по сравнению с транспортными средствами в этом списке, при должном уходе они могут прослужить до 350 тысяч км", – сказал Сантьяго.

Однако амортизация резкая: за пять лет Camaro потерял в стоимости 20577 долларов, в результате чего остаточная стоимость составила 19818 долларов. В последних моделях Camaro Chevrolet удалось объединить современные технологии с классическим стилем. Многие владельцы модифицируют свои Camaro, а это значит, что существует преуспевающее сообщество послепродажного обслуживания и постоянный спрос на подержанные автомобили для продажи.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler обладает уникальной способностью сохранять свою ценность со временем. Неподвластный время дизайн Wrangler является значительной частью его неизменной привлекательности.

"Основной продукт среди энтузиастов Jeep, Wrangler считается надежным транспортным средством, которое может прослужить более 150 тысяч км при регулярном техническом обслуживании", – отметил Сантьяго.

Wrangler обесценился на 29 372 доллара за пять лет, оставляя остаточную стоимость 33 768 долларов. Jeep разумно избегал кардинальных изменений внешнего вида Wrangler на протяжении многих лет. Это означает, что даже более старые модели не будут выглядеть неуместно рядом с последними версиями. Возможности Wrangler для любых видов бездорожья легендарны. Это означает, что всегда будет спрос со стороны любителей активного отдыха и искателей приключений.

Ford F150

Ford F-150 был американским бестселлером в течение десятилетий. Эта популярность является весомым показателем его продолжительной ценности. Универсальность F-150 является ключевым фактором.

Есть F-150 для любых потребностей и бюджета. Появление гибридных силовых агрегатов также свидетельствует о передовом подходе Ford к предоставлению опций, которые, вероятно, останутся актуальными через пять лет.

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