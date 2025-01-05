Выдержат любые условия: самые лучшие внедорожники, которые можно купить сейчас

При выборе внедорожника следует обратить внимание на проходимость, в частности клиренс, углы въезда и съезда, систему полного привода. Для преодоления сложных дорожных потребуется мощный двигатель.

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Даже на бездорожье важно чувствовать себя комфортно и надежно, поэтому современные системы безопасности обязательны для этого сегмента. Эксперты TopGear составили рейтинг самых лучших внедорожников на рынке.

Land Rover Defender 110

Производитель сосредоточился на более практичной версии с длинной колесной базой 110 для пассажиров, но вы также можете иметь трехдверную короткую колесную базу 90. Есть также 110 plug-in hybrid, с небольшим запасом хода на электричестве.

Шасси – полностью новый алюминиевый монокок, а не старые стремянки на каркасной конструкции. В стандартной комплектации Defender 110 также пневматическая подвеска, увеличивающая клиренс на бездорожье. Land Rover имеет 5-литровый V8 с наддувом как у 90, так и у 110.

Toyota Land Cruiser

Это все еще "традиционный" 4x4, использующий рамное шасси. Он работает на дизельном топливе, все еще имеет блокируемые дифференциалы и коробку передач низкого диапазона. Но, как и у Mercedes G-Class, здесь используется передняя подвеска на двойных рычагах, как у Ford Bronco, передний стабилизатор поперечной устойчивости можно отсоединить, чтобы улучшить шарнирное соединение оси.

В следующем году Toyota придаст функции мягкого гибрида 48 В, а на некоторых рынках 250 будет доступна с момента запуска с 2,4-литровым бензиновым турбодвигателем в сочетании с полной гибридной системой. Европейский рынок получит модернизированный 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель от Hilux, развивающий 201 л.с. Он работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая гораздо чувствительнее, оперативнее и послушнее, чем предыдущая шестиступенчатая коробка. Имеется также центральный сенсорный экран (8,0 или 12,3 дюйма в зависимости от уровня спецификации), а также голосовой ассистент и системы помощи водителю.

Mercedes Benz G-Class

Другие роскошные внедорожники могут ездить по бездорожью, но G остается преданным как эстетике, так и возможностям. Это пятиместный роскошный внедорожник, все еще имеющий полный набор блокировок дифференциала (передний, средний и центральный).

Имеется новый шестицилиндровый G500 (заменяющий более ленивый V8), G63 с новой подвеской и поистине удивительной динамикой, дизель G450d и 48-вольтовые гибридные системы. Новый G580 имеет технологию EQ, полностью электрический G-Wagen.

Автомобиль обновлен во всем диапазоне, с приличным новым сенсорным экраном MBUX посреди приборной панели. G-Wagen никогда не станет образцом эффективности, но это надежный и качественный выбор.

Ford Ranger

Это второе поколение Ford Ranger, и это самый популярный пикап в Великобритании и Европе. Стоит отметить, что новые Ford Ranger и VW Amarok по сути одинаковы благодаря сотрудничеству между двумя брендами. Впереди Ford Ranger получил новую решетку радиатора и светодиодные фары C-clamp (впервые), а более широкие колесные арки улучшили устойчивость.

Внутри салона доминирует новый центральный сенсорный экран с диагональю 10,1 или 12 дюймов в вертикальной ориентации, получивший последнюю информационно развлекательную систему Ford SYNC 4. Ranger доступен с двумя 2-литровыми турбодизельными двигателями мощностью 168 или 202 л. новым 3-литровым дизельным двигателем V6 с двойным турбонаддувом, выдающим 237 л.с. Между тем, начальный 2-литровый турбодизель получает шестиступенчатую механическую коробку передач, а вариант с повышенной мощностью и V6 – 10-ступенчатую автоматическую.

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