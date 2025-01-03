Новый доступный электрокар Chevrolet показали в следующем поколении

Новый Chevrolet Bolt 3 поколения – один из наиболее долгожданных электрокаров 2025 года. Недорогой автомобиль готовят к премьере, хотя точных деталей о машине пока не так много.

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Электрокар Chevrolet Bolt должен стать очень популярной машиной в ходе соперничества с Nissan Leaf. В сети показали новый вариант дизайна на канале TALK WHEELS. Получилось очень эффектно и современно, при этом с учетом стиля производителя.

Модель Chevrolet Bolt 3 поколения появится уже в 2025 году. Ожидалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но стало известно, что имя Bolt на самом деле будет представлено разными машинами.

Бюджетный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить.

Прогнозируемая цена Chevrolet Bolt 3 – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Bolt.

Как рассказывал ранее OBOZ.UA, к премьере готовят самый дешевый электрический кроссовер Tesla.